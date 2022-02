Uma ação brutal e de extrema violência no bairro Portão, em Curitiba, deixou um casal e uma criança mortos, na noite desta segunda-feira (07). Além dos três mortos, outras três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. Um bebê de quatro meses que também estava no carro nada sofreu. A suspeita é de que a ação seja um acerto de contas. O caso já está investigado pela Polícia Civil. Na manhã desta segunda-feira foi confirmada a morte da segunda criança, totalizando quatro mortos.

O caso ocorreu na Rua Pinheiro Guimarães. Um Palio branco estava parado na via quando outro carro, um Ká, emparelha ao lado e os tiros começam. Foram mais de 20 tiros, segundo testemunhas que moram no entorno do atentado. Os envolvidos não são moradores nem pessoas conhecidas pela comunidade. Ao todo o carro tinha sete pessoas. Três morreram no local, três foram encaminhados ao hospital e um bebê de apenas quatro meses saiu sem ferimento algum.

Segundo o delegado Victor Meneses, que atendeu à ocorrência, os atiradores sabiam o que estavam fazendo. “O veículo parou nessa rua por volta das 20h e, a principio, já havia alguma combinação com os ocupantes do outro veículo análogo a um Ká. Deste segundo veículo desceram duas pessoas que atiraram, incessantemente, contra o Palio, que tinha janelas transparentes, ou seja, com visibilidade. Isso indica que eles sabiam o que estavam fazendo”, explicou o delegado no local do crime para o Bom Dia Paraná desta terça-feira (08).

O carro foi encontrado queimado em um pátio em outro local do crime. Uma assistente social encaminhou um bebê de quatro meses, que saiu ileso do ataque, para o Conselho Tutelar.

A Polícia Civil investiga o crime. Se você tiver alguma informação que possa ajudar na investigação, entre em contato com o Disk Denúncia, no 181.

Sete pessoas estavam no carro, que ficou completamente perfurado pelos disparos. Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

