Está aberto o edital de licitação para a construção da Pirâmide Solar do Caximba. O projeto é considerado inovador e desde a sua concepção foi o primeiro na América Latina que prevê a construção de uma usina solar fotovoltaica sobre um aterro sanitário desativado.

A ação faz parte do programa Curitiba Mais Energia e reforça o compromisso assumido pela cidade de mitigar emissões através do aumento do portfólio de energias renováveis. Clique aqui e acesse mais informações sobre a Pirâmide Solar do Caximba.

“Essa obra mostra o protagonismo de Curitiba nas ações de enfrentamento das mudanças climáticas”, comenta Marilza Dias, secretária municipal do Meio Ambiente.

O edital prevê a instalação de uma potência 4,55 MWp. Serão mais de dez mil painéis instalados sobre o já encerrado Aterro Sanitário de Curitiba no bairro do Caximba.

Relançamento

Este edital foi lançado a primeira vez em julho deste ano, na época não houve nenhuma proposta. O novo edital incorporou diversos avanços, atualizou o orçamento e permite a participação de empresas consorciadas. Para acessar clique no item Licitações concorrência 024/2021 – Secretaria do Meio Ambiente.

Parcerias

O apoio do projeto C40 Cities Finance Facilita(CFF) é uma colaboração do C40 Cities Climate Leadership Group e da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, que apoia cidades no desenvolvimento de projetos para reduzir as emissões de gases e frear o aumento da temperatura global.

O programa é financiado pelo Ministério Federal Alemão para o Desenvolvimento Econômico e Cooperação (BMZ), pelo Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido (BEIS) e pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

O valor Global para da licitação é de R$ 37.565.020,16 e o prazo de execução previsto é de 24 meses a partir da emissão da ordem de serviço. A abertura dos envelopes acontece no dia 18 de janeiro de 2022.