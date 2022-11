Mais uma das grandes atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 começa a ganhar forma. O Club Athetico Paranaense iniciou nesta semana a instalação da Bola de Natal gigante na Praça Afonso Botelho, espaço que estreia no roteiro natalino da cidade e fica em frente do estádio do clube, no Água Verde.

Com 15 metros de altura por 15 de diâmetro, a bola, que tem 3,6 toneladas de aço, será revestida com quase quatro mil metros de fita de luz LED no tom vermelho, garantindo registros cênicos “instagramáveis”, especialmente à noite.

+ Leia mais: Linhas especiais de ônibus passarão por três roteiros do Natal de Curitiba

A bola ficará bem no meio da praça, ao lado do Centro Municipal de Esporte e Lazer. A decoração especial é patrocinada pelo Club Athletico Paranaense e proporcionará um pouco do clima de Copa do Mundo ao Natal da cidade.

O trabalho de montagem deve durar cerca de dez dias. A estreia da atração será no dia 30 de novembro e poderá ser visitada até dia 8 de janeiro.

Espetáculo na praça

Além da decoração especial, neste Natal, a Praça do Athletico, como é popularmente chamada, também será palco do espetáculo musical Torque. A superprodução tem grandiosa cenografia e efeitos especiais com a participação de 60 personagens, entre bailarinos, atores e acrobatas.

LEIA TAMBÉM:

>> Ponte é interditada em parque de Curitiba para manutenção; veja onde é o desvio

>> Equipe de transição de Lula tem 14 nomes paranaenses

Torque será apresentado de 30/11 a 4/12, às 20h30, e é realizado pelo Ministério do Turismo e Arcelor Mittal, patrocinadora exclusiva do espetáculo através da Lei de Incentivo à Cultura.