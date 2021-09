Um ato a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro acontece nesta tarde de terça-feira (07), feriado de Sete de Setembro, em Curitiba. Manifestantes se reúnem na Praça Santos Andrade, no Centro, com faixas de #foragenocida, “Impeachment Já” e “Somos menos 584 mil”, que faz alusão às vítimas da covid-19.

Pelo Facebook, o evento que convocou os manifestantes classifica o ato como unificado. “Fora Bolsonaro: contra os cortes na educação e reforma administrativa, pela vida, vacina e auxílio digno para todos”, descreve o evento na rede social.

Fotos: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná.

Até por volta das 16h30, o protesto seguia concentrado na Santos Andrade. Não há informações sobre caminhada ou passeata pela região central.

O ato contra Bolsonaro deste Sete de Setembro em Curitiba tem menor quantidade de participantes, em relação aos atos em favor ao presidente. Neste protesto da Santos Andrade, a grande maioria das pessoas do protesto utilizavam máscaras.

