Moradores e turistas ainda podem curtir, até domingo (9), as últimas atrações gratuitas do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021. Da decoração que se espalha por toda a capital ao carrossel veneziano do Parque Tanguá, as experiências ainda incluem o Concerto Luminoso do Jardim Botânico e o piano gigante interativo do Passeio Público. Nenhuma dessas experiências precisa de agendamento.

Os voos agendados de balão no Jardim Botânico estão esgotados e ainda ocorrem no sábado (8/1) e domingo (9/1). Caso ocorram cancelamentos, devido ao mau tempo, não haverá reagendamento por conta do fim da programação.

Uma das atrações mais disputadas pelos curitibinhas, o carrossel veneziano Muffato está aberto até domingo (9) no Parque Tanguá, nesta sexta (7), das 14h às 20h, e sábado (8) e domingo (9), das 14h às 21h.

O brinquedo, que não precisa de agendamento, tem compartimentos que lembram as “xícaras malucas” dos parques de diversão e 34 cavalinhos, que vêm à memória de todo mundo quando se pensa em carrossel.

O carrossel do Tanguá recebe crianças de até 12 anos, mas adultos podem acompanhar crianças de 0 a 2 anos.

Passeio Público

Além de se divertir no carrossel do Tanguá, o público ainda pode visitar atrações do Natal Condor no Passeio Público, como a decoração à noite e o piano gigante interativo, que toca notas musicais ao pisarem nas teclas. O Passeio Público funciona todos os dias, até as 22 horas, até domingo (9). A partir da próxima semana, o parque do Centro volta a abrir de terça a domingo, até as 20h.

Jardim Botânico

Foto: Lucilia Guimarães/SMCS

No Jardim Botânico, os Concertos Luminosos ocorrem, a partir das 19h, com luzes projetadas na estrutura da estufa e sincronizadas com as músicas que se espalham pelo jardim francês. A apresentação dura aproximadamente 15 minutos, com pequenos intervalos até o último concerto, às 20h. Entre as canções gravadas para o Concerto Luminoso estão Jingle Bells tradicional, Canção Clássica de Natal, Jingle Bells Cavaquinho, Fascinação e Então é Natal.

Os voos agendados de balão Ademicon ainda ocorrem sábado (8) e domingo (9), das 16h às 19h. Em caso de mau tempo, os voos poderão ser cancelados, sem reagendamento, e o público será informado pelas redes sociais.

Domingo (9) ainda será o último dia do horário estendido do Jardim Botânico, que ficará aberto até as 20h30. Normalmente, funciona de segunda a domingo, das 6h às 19h30.

Decoração de Natal

Foto: Pedro Ribas/SMCS

Já a decoração natalina pode ser conferida, até domingo (9), no Parque Barigui, na Rua XV de Novembro, no Largo da Ordem, nas Ruínas de São Francisco, no Passeio Público, no Parque Náutico, no Jardim Botânico, na rotatória da Avenida Cândido de Abreu (Centro Cívico), na Capela Nossa Senhora da Glória, no Parque Tanguá, no Asilo São Vicente de Paulo, próximo à igreja do Santa Cândida, na Praça Santos Andrade, no Bosque do Papa, no Memorial Paranista, no Bosque Alemão, no Parque Tingui, no portal de Santa Felicidade, no Mercado Municipal e na Igreja do Perpétuo Socorro.

Confira a programação das atrações do Natal de Curitiba no site https://natal.curitiba.pr.gov.br/. A programação está sujeita a alterações.

