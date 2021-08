O capotamento de um caminhão no quilômetro 668 na BR-376, nas proximidades da Curva da Santa, bloqueou duas faixas nos dois sentidos da rodovia, que liga Curitiba a Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 6h30. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária do trecho atendem o acidente.

+Leia mais! Curitiba vai iniciar aplicação da dose de reforço da covid-19 a partir desta terça

Segundo a PRF, o acidente ocorreu no trecho de Guaratuba da via, no litoral do Paraná. Ainda não há informações sobre feridos.

O acidente ocorreu em um trecho de curva e ainda há muita carga espalhada na pista.

Trecho perigoso!

A região da Curva da Santa, na BR-376, é muito perigosa e palco para graves acidentes. O local fica perto de uma área de escape que já registrou acidentes que foram evitados, como em julho deste ano, quando dois caminhões acabaram precisando usar o área de escape ao mesmo tempo. Outros acidentes graves, infelizmente, não puderam ser evitados. Exemplo disso é aquele que deixou 19 mortos e envolveu um ônibus de turismo que acabou ficando sem freio.

LEIA TAMBÉM:

>> Estudo brasileiro sobre Coronavac e Astrazeneca aponta menos risco de morte em vacinados

>> Paraná está entre os cinco estados que ainda têm mais de 50% de ocupação em leitos covid-19

Mais informações em instantes!

Web Stories