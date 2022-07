Um homem, de 54 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado por um trem, na tarde deste domingo (24), em São José dos Pinhais (SJP), região metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu por volta das 15h, nas proximidades do Parque Náutico, divisa entre SJP e a capital.

Segundo as informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate e contou com o apoio do helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA).

De acordo com o BPMOA, a vítima fraturou a clavícula (na região do ombro direito) e teve ferimentos no rosto e no tórax. A equipe médica do do helicóptero, em conjunto com o Siate, realizou os procedimentos de estabilização dos sinais vitais.

O homem foi encaminhado ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

Até o fechamento da reportagem, não havia informações sobre o motivo do acidente.