Um atropelamento de duas crianças na manhã deste sábado (20) deixou em choque os moradores do Jardim Atuba, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. As vítimas, de 8 e 11 anos, foram atingidas por um carro no portão de casa, na Rua Lourdes Rodrigues, nas proximidades do Colégio 31 de Março. As duas meninas, que são irmãs, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

LEIA TAMBÉM – TV Escola Curitiba vai ao ar nesta segunda-feira. Confira a programação completa

Foto: BPMOA / colaboração.

A menina de 11 anos teve ferimentos graves e precisou ser transportada pelo helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA) para o Hospital Nossa Senhora do Rocio. A outra menina, com ferimentos moderados, foi levada de ambulância até o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

Há informações de que o motorista tentou fugir do local pela margem do Rio Atuba. A PM informou que o guincho foi acionado para recolher o veículo do local. A Rua Lourdes Rodrigues fica nas proximidades do Rio Atuba e a algumas quadras da Estrada da Graciosa.