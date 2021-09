Chegamos no meio da semana e nesta quarta-feira (22), o rodízio no abastecimento segue em Curitiba e na Região Metropolitana. O período de abastecimento é de 36 horas, com suspensão de até 36 horas. Ou seja, um dia e meio com água e até um dia e meio sem água. A medida será implementada em função da falta de chuvas, que comprometeu o nível das barragens.

O nível dos reservatórios está em 50,88%, com a última medição realizada na terça-feira (21). Bairros e cidades irão entrar em rodízio às 16 horas desta quarta. O abastecimento deve ser normalizado até às 4h de sexta-feira (24). Vale reforçar que alguns bairros ainda podem ser afetados pelo rodízio de terça.

Curitiba

Curitiba: Atuba, Sta.Candida.

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório São Francisco): Ahú, Alto da Glória, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Centro, Centro Cívico, Juvevê, Mercês, São Francisco, São Lourenço.



Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Campo Comprido): Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê.



Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Cajuru): Agua Verde, Batel, Centro, Rebouças.



Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Portão): Santa Quitéria, Seminário, Portão, Vila Izabel, Água Verde, Novo Mundo, Capão Raso.



Curitiba (área do Recalque Baixo do Reservatório Cajuru): Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico.



Curitiba (Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade): Cascatinha, Sta.Felicidade, São João.

Curitiba (área do Recalque do Reservatório Batel): Batel, Bigorrilho, Camp.Siqueira, Água Verde, Seminário, Vila Izabel.



Curitiba (área do Recalque do Reservatório Campo Comprido): Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossungue, Riviera, São Braz, Orleans.

Curitiba (área do Recalque do Reservatório Campo do Santana): Campo de Santana, Caximba, Tatuquara



Curitiba (Área do Recalque do Reservatório São Francisco): Centro, Mercês, São Francisco.



Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Corte Branco): Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba.



Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Tatuquara): Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará.



Curitiba (área do Recalque Salgado Filho do Reservatório Iguaçu): Uberaba, Cajuru.

Curitiba (área do Reservatório Pinheirinho): Capão Raso, CIC, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara.

Região Metropolitana

Araucária (área da Gravidade do Reservatório Costeira): Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.



Araucária (área do Recalque do Reservatório Costeira): Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.



Campo Largo (área da Válvula Ferraria): Jardim Keli Cristina, Vila Torres 1, Vila Rebouças, Vila Gilcy



Colombo (área da Válvula Colombo Sede II): Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano.



Colombo (área da Válvula Colombo Sede III): São Gabriel, Monza, Curitibano, Campo Pequeno.



Colombo (área do Recalque Guarani Sta Cândida): Osasco, Campo Pequeno.

Colombo (afetados pela área da válvula José Beira Silva): Arruda, Santa Tereza.

Colombo (área da válvula José Leal Fontoura): Centro, Jardim Florença, Gabirobal.

Colombo (afetados pela área do Booster Uvaranal): Uvaranal, Sapopema.

Colombo (afetados pela área do Booster Colombo Centro): Centro (parcial).



Almirante Tamandaré (Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade): Tanguá.



Almirante Tamandaré: Vila Sta. Terezinha, Jardim Colonial, Jardim São Domingos, Vila Rachel, Recantos dos Papagaios, Parte Alta Paraiso, Jardim Planalto, Jardim Valença Jardim Central, Mato Dentro, Jardim Dona Belezária, Cinthia Mara, Boixininga, Vila Pacotuba, Jardim Bela Vista, Planta Maria Carla, Planta Mosacal.

São José Pinhais: Cidade Jardim.



Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Apoiado Alphaville): Alphaville Graciosa



Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Elevado Alphaville): Alphaville Graciosa



Pinhais (área do Recalque do Reservatório Jacob Macanhan): Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 2.



Piraquara (área da Gravidade do Reservatório Piraquara): Vila Santa Helena, Jardim Àguas Claras, Jardim Dos Estados, Jardim Veneza, Vila Osternak, Jardim Mirte, Jardim das Laranjeiras, Vila Remo, Jardim Olinda, Jardim Santa Maria, Planta Rita de Cássia e Jardim Dos Estados, Vila Izabel, São Cristóvão, Vila Marumby, Vila Juliana, Jardim Bom Jesus, Jardim Sta.Mônica, Vila Dalila, Jardim Esmeralda, Jardim Primavera, Ipanema.

Bocaiuva do Sul: Vila Esperança, Vila Palmira e Jardim Lucy.

Tijucas do Sul (afetados pela área do Reservatório Rincão): Parte da localidade Campo Alto.

