O anúncio da retomada da produção da Audi ocorrerá nesta quarta-feira (29), durante evento marcado pras 11h, na fábrica de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. A informação foi divulgada pelo Governo do Paraná nesta terça-feira (28). Para viabilizar a reinauguração da unidade fabril, a Audi do Brasil está realizando um investimento de R$ 100 milhões.

Os modelos escolhidos na retomada da fabricação nacional são os novos Audi Q3 e o Audi Q3 Sportback, ambos equipados com motorização 2.0 litros de 231 cavalos de potência, que serão produzidos com tecnologias inéditas no Brasil. Com isso, a montadora terá a sua linha de SUVs 100% equipada com tração quattro.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) participa do evento, que terá também a presença do CEO da Audi do Brasil, Daniel Rojas.

Na modernização da linha de montagem, a fábrica ganhou novos maquinários, ferramentais, equipamentos de controle de qualidade e sistemas de tecnologia da informação e infraestrutura logística.

Serviço

Data: 29 de junho, quarta-feira

Horário: 11 horas

Endereço: Audi – R. Antonio Singer, 6751 – Campo Largo da Roseira, São José dos Pinhais – PR

