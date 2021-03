É fake news o áudio que começou a circular por grupos de aplicativos de mensagens nesta segunda-feira (15) com a suposta voz da secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak. O áudio traz informações sobre a nova cepa do coronavírus (covid-19), sobre a baixa eficácia de proteção das máscaras comuns e sobre a nova mutação do vírus estar matando de forma violenta os jovens com menos de 30 anos. Segundo a prefeitura, a voz não é da secretária e as informações são falsas.

Além de mencionar o risco da nova cepa e informar erroneamente que as máscaras comuns não funcionam, o áudio apresenta um cenário de pressão no sistema de Saúde de Curitiba muito acima da atual realidade. Sim, o sistema está impactado com o crescente número de casos das últimas semanas e a capital decretou a bandeira vermelha até o próximo domingo (21), mas muitas informações do áudio que circula são equivocadas.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS) informa que “o áudio que está circulando nas redes sociais, atribuído à secretária Márcia Huçulak, é uma fake news. O áudio não é da secretária”.