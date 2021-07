Cinquenta escolas municipais e mais 50 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Curitiba irão voltar às atividades nesta segunda-feira (19). A retomada após a pausa por causa da pandemia de covid-19 ocorrerá de forma híbrida, com aulas presenciais e também no sistema de vídeoaulas. O retorno será opcional e quem decidir mandar as crianças para as aulas presenciais terão que se atentar aos cuidados contra a covid-19.

“Enquanto durar a situação de pandemia, a escolha continua sendo das famílias, que decidem se a criança vai frequentar presencialmente uma unidade de ensino ou se permanecerá acompanhando os conteúdos pelo ensino remoto”, explicou Maria Sílvia Bacila, secretária de saúde de Curitiba.

Para garantir o retorno seguro a Secretaria Municipal da Educação informou que equipou todas as unidades com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), itens de limpeza, totens de álcool em gel 70%, termômetros e tapetes sanitizantes, entre outros produtos.

Foram investidos mais de R$ 2 milhões em itens de prevenção ao coronavírus, desde o início da pandemia. “E mais aquisições serão feitas conforme a necessidade, incluindo máscaras, itens de higienização e aventais”, explica.

Principais cuidados

– Uso obrigatório de máscara para profissionais e estudantes

– Totens e frascos de álcool gel disponíveis

– Horários de entrada, saída, refeições e intervalos escalonados para evitar aglomerações

– Interdição de bebedouros coletivos

– Distanciamento social de 1,5 metro

– Desinfecção de mobiliário e materiais em geral com álcool 70%

Pais e responsáveis que tiverem dúvidas sobre o retorno devem buscar informações nos Núcleos Regionais de Educação.