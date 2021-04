As aulas da rede municipal de Curitiba seguem em modelo exclusivamente remoto e não há, no decreto 662/2021, publicado na última terça-feira (6), prazo para que sejam retomadas atividades presenciais escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Curitiba. Recentemente, o prefeito Rafael Greca afirmou que as aulas da rede municipal só voltam quando os professores forem vacinados.

Segundo a prefeitura de Curitiba o conteúdo curricular da Educação Infantil, do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) fase I está disponível na tevê aberta e no canal TV Escola Curitiba no Youtube .

As gravações incluem propostas da educação infantil e videoaulas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de matemática, língua portuguesa, robótica, geografia, educação física, arte, ciências, história, ensino religioso, literatura, direitos humanos e família, programa Linhas do Conhecimento, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Na tevê aberta, é possível assistir à TV Escola pelos canais 4.2 (Rede Massa), 9.2 (Paraná Turismo) e 16.4 (TV Evangelizar).

Grade semanal para 2021 na rede municipal

Segunda-feira: Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física

Terça-feira: História, Arte, Direitos Humanos e Família ou Linhas do Conhecimento

Quarta-feira: Ensino Religioso, Geografia, Práticas da Educação Integral

Quinta-feira: Língua Portuguesa, Ciências, Educação Física

Sexta-feira: Matemática, Língua Portuguesa, Robótica

Sábado: Matemática (Adequação Pedagógica), Língua Portuguesa (Adequação Pedagógica) e Literatura.