Com o avanço da vacinação para os professores, a Secretaria Municipal da Educação prepara o retorno das aulas com a opção de ensino híbrido (presencial + videoaulas da TV Escola Curitiba) para o segundo semestre letivo, que começa em 19 de julho, após o recesso escolar (de 2 a 18 de julho).

Em 19 de julho, voltarão ao atendimento presencial 50 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 50 escolas com estudantes em maior vulnerabilidade social. Essas cem unidades representam um quarto das 400 escolas e CMEIs da rede municipal de ensino.

A partir de 2 de agosto, todos que optarem pelo formato híbrido poderão retornar para a sala de aula.

Devido à pandemia do novo coronavírus, as famílias podem optar por dois formatos, o híbrido (presencial + videoaulas) ou o remoto (videoaulas e kits pedagógicos individuais).

Escolha dos pais

A consulta para as famílias escolherem o modelo de ensino será disponibilizada de 19 a 23 de julho no site da Secretaria Municipal da Educação, como ocorreu no início deste ano, antes volta às aulas híbrida em fevereiro.

“A escolha continua sendo das famílias, que decidem se a criança vai frequentar presencialmente ou se permanecerá acompanhando os conteúdos pelo ensino remoto. As aulas começarão antes nas escolas com estudantes com maior necessidade de acompanhamento próximo, os mais vulneráveis”, explica a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

Protocolo próprio

O Protocolo de Retorno das Atividades Presenciais traz todos os cuidados necessários nas unidades da rede municipal de ensino. A secretária reforça que cada unidade tem um comitê local para organizar e monitorar a nova rotina, de acordo com as orientações do protocolo.

O documento foi construído a partir dos estudos e planejamento de um comitê composto por 28 membros de diversos segmentos e validado pelo Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal de Saúde.

“Nesse documento estão todas as orientações para oferecer uma volta segura àqueles que preferirem o ensino híbrido, respeitando o distanciamento e os cuidados como uso obrigatório da máscara e higienização com álcool 70%”, afirma a secretária.

O protocolo prevê uso obrigatório de máscara, distanciamento entre as carteiras de 1,5 metro, horários alternados de intervalo, uso de álcool gel, tapetes sanitizantes, interdição de bebedouros coletivos, aferição de temperatura, entre outros.

A ocupação máxima será de 50% da capacidade, o que varia conforme o tamanho da escola. Para garantir os limites dentro das salas de aula, os estudantes serão divididos em grupos.

Os equipamentos de proteção individual e produtos de limpeza – como tapetes sanitizantes, totens de álcool gel, face shields, máscaras, álcool gel 70% – já foram adquiridos pela Secretaria da Educação e distribuídos às unidades.

A secretária esclarece que, em caso positivo de covid-19, deve ser feito o isolamento do grupo, que deverá acompanhar as videoaulas e não mais no presencial.

Dúvidas?



Procure a unidade onde seu filho está matriculado ou os Núcleos Regionais da Educação.

Veja a lista das unidades que retornam dia 19/7:

BAIRRO NOVO

EM Prof.ª Cecília Maria Westphalen

EM Bairro Novo do CAIC Guilherme Lacerda Braga Sobrinho

EM CEI Carlos Drummond de Andrade

EM Professora Maria Neide Gabardo Betiatto

EM Dona LuLu

EM Heraclito F. Sobral Pinto

EM Pedro Viriato P. de Souza

CMEI Novo Horizonte

CMEI Santa Izabel

CMEI Vila Ostenack

CMEI Telma Fontoura

CMEI Arnaldo Agenor Bertone

CMEI Jequtibá

CMEI Parigot de Souza

CMEI Moradias Belém

CMEI Pantanal

CMEI Heloína Greca

CMEI Nossa Senhora de Fátima

CMEI Jardim Aliança

CMEI Cantinho do sol

CMEI Jardim Alegre

CMEI Vila Leonice

CMEI Atuba

BOQUEIRÃO

EM Professor Germano Paciornik

EM Jornalista Arnaldo Alves da Cruz

BOA VISTA

EM Pilarzinho

EM Tanira Regina Sc

EM CEI Augusto Cesar Sandino

EM Raul Gelbeck

EM CEI Bela Vista do Paraíso

EM CEI Romário Martins

EM Prof Erasmo Pilotto

CIC

EM Mansur Guérios

EM Prof. Dario P. de Castro Vellozo

EM Dr. Hamilton Calderari Leal

EM Maria do Carmo Martins

EM do CAIC Cândido Portinari

EM Pró-Morar Barigüi

CMEI Itacolomi/Sabará

CMEI Hugo Peretti

CMEI Moradias Corbélia

CMEI Vila Sandra

CMEI Candido Portinari

CMEI Barigui

CAJURU

EM Prof. Maria Marli Piovezan

EM Ayrton Senna da Silva

EM Rachel Mader Gonçalves

EM Professora Donatilla Caron dos Anjos

EM Michel Khury

EM Coronel Durival Britto e Silva

EM Senador Enéas Faria

EM Prof Maria de L.L. Pegoraro

CMEI Salomé Viegas Machado

CMEI Moradias Iguaçu

CMEI Ana Proveller

CMEI Caramuru

CMEI Doutor Francisco Cunha PereirA Filho

CMEI Trindade

CMEI Professor Osny Dalcol

CMEI Solitude

MATRIZ

EM Vila Torres

EM Noely Simone Avila

CMEI Vila Torres

CMEI Laura Santos

PINHEIRINHO

EM CEI do Expedicionário

EM CEI Belmiro César

CMEI Vila Formosa

CMEI Vila Lindóia

PORTÃO

EM Itacelina Bittencourt

EM Prof.ª Nansyr Cecato Cavichiolo

EM CEI Francisco Klemtz

EM Pe João Cruciani

EM Santos Andrade

CMEI Carlos Alberto Pereira de Oliveira

CMEI Guilherme Canto Darin

CMEI Vila Rosinha

CMEI Vila Rigoni

CMEI Santos Andrade

SANTA FELICIDADE

EM Vereador João Stival

EM CEI Júlio Moreira

CMEI Butiatuvinha

CMEI São Braz

TATUQUARA

EM João Amazonas

EM Osvaldo Arns

EM Prof.ª Joana Raksa

EM Prof. Érica Plewka Mlynarczyk

EM Gov. Leonel de Moura Brizola

EM CEI Prof. Antônio Pietruza

EM Vila Zanon

EM Helena Kolody

EM Dona Pompília

CMEI Maria Gracita Gracia Gonçalves

CMEI Monteiro Lobato

CMEI Caximba

CMEI Dalagassa

CMEI Moradias da ordem

CMEI Palmeiras

CMEI José Carlos Pisani

CMEI Dona Bertha

CMEI Vó Anna