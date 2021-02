As aulas presenciais do formato híbrido das escolas municipais foram suspensas, em obediência ao decreto do Governo do Estado, que anunciou medidas mais restritivas nesta sexta-feira (26). As aulas do ensino híbrido começaram nesta segunda-feira (22).

A partir de segunda-feira (1º), as aulas serão exclusivamente na opção remota, pela TV aberta ou no canal TV Escola Curitiba, no YouTube. Segundo a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, o retorno do formato híbrido só vai acontecer após a autorização das autoridades de saúde.

LEIA TAMBÉM – Curitiba deve seguir restrições do PR; Como ficam academias, shoppings e comércio?

Os alunos do formato híbrido foram divididos em dois grupos (A e B) para frequentar separadamente as escolas. Cada grupo tem cerca de 40 mil crianças e estudantes. Somente o grupo A chegou a ter aulas presenciais.

Divisão de turmas

Quem está no Grupo A (presencial na primeira semana) deve assistir às videoaulas nos canais 9.2 UHF (Paraná Turismo), 4.2 (Rede Massa) e 16.4 (TV Evangelizar). E quem é do Grupo B (que iria para a aula presencial no dia 1º de março), deverá acompanhar as videoaulas novas no canal 16.4. O mesmo material também fica disponível no YouTube: canal TV Escola Curitiba.

Como em 2020, todo o conteúdo da rede estará disponível pela TV Escola Curitiba: propostas da educação infantil e videoaulas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de matemática, língua portuguesa, robótica, geografia, educação física, arte, ciências, história, ensino religioso, literatura, direitos humanos e família, programa Linhas do Conhecimento, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para estudantes do 6º ao 9º ano do Fundamental, o material é produzido e disponibilizado pelo Governo do Estado do Paraná nos canais 7.2 e 7.3 (Aula Paraná).

Grade semanal para 2021 na rede municipal

Segunda-feira: Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física

Terça-feira: História, Arte, Direitos Humanos e Família ou Linhas do Conhecimento

Quarta-feira: Ensino Religioso, Geografia, Práticas da Educação Integral

Quinta-feira: Língua Portuguesa, Ciências, Educação Física

Sexta-feira: Matemática, Língua Portuguesa, Robótica

Sábado: Matemática (Adequação Metodológica), Língua Portuguesa (Adequação Metodológica) e Literatura