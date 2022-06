O tema é polêmico e voltou para discussão na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Em uma votação simbólica, vereadores aprovaram uma indicação para o retorno da velocidade máxima na Avenida Manoel Ribas, que caiu de de 60km/h para 50Km/h.O assunto agora vai para avaliação da prefeitura de Curitiba.

As indicação era do vereador Alexandre Leprevost (Solidariedade), com sugestões à prefeitura de Curitiba, para a regional de Santa Felicidade. Na primeira, ele pede o retorno da velocidade máxima da avenida Manoel Ribas aos 60 km/h, no trecho que vai do bairro Mercês até o início da Via Veneto. “É uma via que proporciona essa velocidade”, argumentou Leprevost, opondo-se à recente mudança para 50 km/h.

“A mudança de 10 km/h [para menos] atrapalha o alto fluxo da avenida, acarretando mais lentidão”, reforçou Leprevost, na justificativa da proposição. Depois de aprovadas em plenário, sugestões ao Executivo são transformadas em ofícios da CMC e remetidas à Prefeitura de Curitiba.

Em outra sugestão o vereador quer que a prefeitura de Curitiba mude de lugar uma placa alertando para a presença de radares na avenida Manoel Ribas. “Ela ficou em frente ao Portal de Santa Felicidade, atrapalhando o monumento. Precisamos preservar as qualidades turísticas [da obra]”, defendeu. “É um pedido da comunidade e dos turistas que frequentam a região. Hoje, ao fazerem uma fotografia ali, levam junto o registro da placa”, alertou o parlamentar.

A questão da lembrança em Curitiba já foi levantada por Luciano Hang, o dono da Havan. Recentemente ele afirmou que basta visitar Curitiba para tomar uma multa de recordação.

Questionada, a prefeitura de Curitiba disse que não comenta decisões da Câmara de Vereadores.

