Sete linhas que atendem os municípios de Almirante Tamandaré, Campo Largo, Pinhais e Campo Magro receberam reforço em seus atendimentos a partir desta segunda-feira (21). A mudança busca equalizar a oferta de veículos com a demanda de passageiros. Lembrando que na última semana, outras 6 linhas do município já receberam reforço. Confira aqui.

Almirante Tamandaré

A linha A72-JD. PARAÍSO/PRAÇA 19 passa de 43 viagens para 48, com frota operante de 7 carros por dia útil.

Campo Largo

A linha J02-C.LARGO/C.SIQUEIRA passa de 63 viagens para 77 e de 7 veículos para 8 na frota operante em dias úteis;

A linha J62-CTBA/C.LARGO passa de 54,5 viagens para 59 e de 11 veículos para 12 na frota operante em dias úteis;

A linha I30-CAMPO LARGO/BALSA NOVA terá acréscimo de horários no atendimento Bugre, passa de 4 viagens para 6, com os mesmos dois carros na frota operante em dias úteis;

Pinhais

A linha C01-PINHAIS/RUI BARBOSA passa de 94,5 viagens para 97 e de 11 carros na frota operante para 15 em dias úteis; e

A linha C04-T.C.IMBUIA/T.PINHAIS passa de 23 viagens para 28 e de 3 carros na frota operante para 4 em dias úteis.

Campo Magro

Alteração aos sábados que iniciou no dia 19/03:

A linha P11-CAMPO MAGRO passa de 26 viagens para 29, sem alteração na frota operante.

Com as alterações realizadas as tabelas de horários das linhas foram atualizadas e encontram-se disponíveis no site da Comec.