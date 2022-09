Com praticamente nove meses de obras, imagens aéreas mostram o atual cenário do Autódromo Internacional de Curitiba (AIC), localizado em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O AIC foi fechado em dezembro de 2021, e vai se transformar em um centro comercial com uma área de 560 mil metros quadrados. As fotos foram cedidas por Rodrigo Ruiz, da RR Media, para a Tribuna do Paraná.

Nas imagens, percebe-se que os lugares em que as equipes trabalhavam nos carros (box) já foram retirados. Outra parte que já foi bem demolida é a região do kartódromo, onde só se percebe o trajeto, onde ficava o asfalto já arrancado. Quanto a pista do circuito Raul Boesel, o maquinário já transformou aquele local que já serviu de palco para grandes ultrapassagens. Além disso, percebe-se que materiais de construção estão posicionados em outros pontos do terreno.

O “retão” onde eram realizados eventos de arrancada e até exposições de carros ainda está intacto, mas logo à frente tudo já foi retirado.

>>> Veja mais fotos da demolição do Autódromo Internacional de Curitiba!

Áreas dos boxes e parte da pista principal já foram demolidos. Foto: Rodrigo Ruiz/RR Media – @rodrigoruiz.

O fechamento da pista provocou enorme polêmica e tristeza aos amantes do automobilismo. No dia 17 de dezembro do ano passado, a demolição teve que ser suspensa, pois um homem chegou a entrar na frente das máquinas para impedir a escadeira de destruir o asfalto. “Vou entrar dentro da máquina. Tô aqui, vou entrar na máquina e ele tá passando por cima de mim, vai me matar?, tô aqui”, diz um áudio do momento da confusão entre um homem e o condutor de um trator.+

No lado direito da foto, o fim da reta principal do AIC, atualmente em demolição. Foto: Rodrigo Ruiz/RR Media – @rodrigoruiz1 / Tribuna do Paraná

Bairro Planejado

A ideia é transformar o Autódromo em um bairro totalmente planejado, com novas tecnologias e conceitos, que foi planejado em parceria com o escritório do arquiteto Jaime Lerner, falecido em maio de 2021.

O projeto foi criado pela Bairru Urbanismo e ocupará uma área de 560 mil metros quadrados, sendo que 300 mil serão ocupados por áreas públicas, incluindo ruas e equipamentos públicos. Os outros 260 mil metros quadrados serão divididos em seis grandes áreas de uso residencial, comercial, misto, serviços e âncoras, lazer e especial. A maior parte desta área (133 mil metros quadrados) será dedicada ao uso residencial e a área comercial abrigará mais de 220 lojas.