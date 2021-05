A segunda parcela do auxílio alimentar de Curitiba para as famílias em extrema pobreza começou a ser liberada nesta terça-feira (18). O crédito de R$ 70 já está disponível para as famílias do primeiro grupo, que podem fazer suas compras nos Armazéns da Família.

LEIA MAIS – Auxílio alimentar de R$ 70 em Curitiba: sabia como ter acesso e tire todas suas dúvidas

O auxílio alimentar foi lançado pelo prefeitura de Curitiba em abril deste ano e será concedido por três meses, podendo ser estendido por mais 60 dias. Atualmente, 28 mil famílias já estão cadastradas nos Armazéns da Família para receber o auxílio, mas o benefício pode ser liberado para um total de 35 mil famílias.

Para evitar aglomerações nos Armazéns, as famílias foram dividas em grupos que semanalmente devem procurar qualquer unidade a partir de datas específicas. Têm direito a receber o crédito famílias vulneráveis inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal e atendidas pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) da Prefeitura.

LEIA TAMBÉM – Curitiba vacina pessoas com comorbidade a partir dos 40 anos de idade

“Caso haja famílias que ainda não fazem parte do CadÚnico, mas precisam do auxilio alimentar, elas devem procurar o Cras da sua região para se inscrever”, reforça o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi.

Segundo a prefeitura, todas as famílias aptas a receber o auxílio alimentar já foram informadas das datas de liberação do crédito por grupo.

Nos Armazéns da Família

Com o crédito alimentar, as famílias podem adquirir qualquer produto nos 34 Armazéns da Família. São mais de 300 itens entre gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza (veja aqui os endereços).

A iniciativa da Prefeitura é uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), da Fundação de Ação Social (FAS) e da Secretaria Municipal de Finanças.

Dias e grupos das famílias beneficiadas com o auxílio alimentar de Curitiba

Grupo 1 – a partir de 18/5

Grupo 2 – a partir de 25/5

Grupo 3 – a partir de 1º/6

Grupo 4 – a partir de 8/6

Grupo 5 – a partir de 15/6