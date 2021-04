A Caixa Econômica Federa termina nesta sexta-feira (30) o pagamento da primeira parcela da nova rodada do Auxílio Emergencial 2021. Os beneficiários do Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 0 receberão o benefício nesta sexta-feira.

Segundo a Caixa Econômica Federa, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, por quem recebe pela conta poupança social digital, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou do Cartão Cidadão. O recebimento dos recursos segue o calendário normal do Bolsa Família, pago nos últimos dez dias úteis de cada mês. A primeira parcela começou a ser depositada no último dia 16.

Nascidos em janeiro

Ainda nesta sexta-feira, os trabalhadores autônomos e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em janeiro podem sacar a primeira parcela ou transferi-la para uma conta corrente. O dinheiro havia sido depositado na conta poupança social digital em 6 de abril. O benefício, desde então, podia ser movimentado apenas no Caixa Tem.

Neste ano, a nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial 2021, durante quatro meses, prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil: as famílias, em geral, recebem R$ 250; a família monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$ 375; e pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.

Calendário do Auxílio Emergencial 2021

Nascidos em Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 1ª Parcela 6/4 9/4 11/4 13/4 15/4 18/4 20/4 22/4 25/4 27/4 29/4 30/4 Saque 4/5 6/5 10/5 12/5 14/5 18/5 20/5 21/5 25/5 27/5 1/6 4/6 2ª Parcela 16/5 19/5 23/5 26/5 28/5 30/5 2/6 6/6 9/6 11/6 13/6 16/6 Saque 8/6 10/6 15/6 17/6 18/6 22/6 24/6 29/6 1/7 2/7 5/7 8/7 3ª Parcela 20/6 23/6 25/6 27/6 30/6 4/7 6/7 9/7 11/7 14/7 18/7 21/7 Saque 13/7 15/7 16/7 20/7 22/7 27/7 29/7 30/7 4/8 6/8 10/8 12/8 4ª Parcela 23/7 25/7 28/7 1/8 3/8 5/8 8/8 11/8 15/8 18/8 20/8 22/8 Saque 13/8 17/8 19/8 23/8 25/8 27/8 30/8 1/9 3/9 6/9 8/9 10/9

Auxílio Emergencial 2021 – Bolsa Família

Nis final 1 16/4 Sexta-feira Nis final 2 19/04 Segunda-feira Nis final 3 20/04 Terça-feira Nis final 4 22/04 Quinta-feira Nis final 5 23/04 Sexta-feira Nis final 6 26/04 segunda-feira Nis final 7 27/04 terça-feira Nis final 8 28/04 quarta-feira Nis final 9 29/04 quinta-feira Nis final 0 30/04 sexta-feira