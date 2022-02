O trânsito de veículos na Avenida República Argentina está sofrendo uma série de alterações pontuais nos últimos dias por conta das obras de implantação do Ligeirão Norte-Sul, o corredor de transporte que fará a ligação entre os bairros Pinheirinho e Santa Cândida.

Nesta sexta-feira (11), a Secretaria Municipal de Obras Públicas, que coordena os trabalhos, pediu a interdição do tráfego na Avenida República Argentina no trecho no sentido bairro, das 8h30 às 15h, entre as ruas Engenheiro Niepce da Silva e Carlos Ditzsch.

A interdição do tráfego de veículos é necessária para obras de requalificação do pavimento, como fresagem e asfaltamento, ao longo da via, onde estão sendo desalinhadas 26 estações-tubo para formar o corredor de transporte.

Na segunda-feira (14), o trecho entre as ruas Engenheiro Niepce da Silva e Carlos Ditzsch será novamente bloqueado para serviços de reciclagem pela SMOP-10 e aplicação do revestimento asfáltico. A ação vai se estender durante todo o dia.

Nesta quinta-feira (10), o tráfego de veículos foi liberado no trecho entre as ruas Maranhão e Engenheiro Niepce da Silva, mas o local continua em obras. Os motoristas são orientados a utilizar desvios e caminhos alternativos enquanto durarem as obras.