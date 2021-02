O tempo tende a mudar em Curitiba e região a partir da noite desta terça-feira (23). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria avança a partir do Rio Grande do Sul e ela pode trazer chuva mais concentrada no fim do dia e até temporais. No entanto, ao longo do dia, o sol aparece e a nebulosidade fica apenas mais variável na capital. No Litoral, a previsão aponta um tempo parecido com o de Curitiba. Porém, com mais umidade, chuva isoladas podem ocorrer à tarde, por causa da umidade.

Em Curitiba, segundo o Simepar, as temperaturas nos termômetros devem variar entre 18º C e 31º C. A sensação será de abafado. Embora o tempo deva começar a mudar no fim do dia, com possibilidade de chuva, a meteorologia aponta que só na quarta-feira (24) e na quinta-feira (25) a chuva deve predominar na capital, com as temperaturas ficando mais amenas. No fim de semana, a tendência é que volte a esquentar.

Litoral

Nas praias do Paraná, nesta terça, a aproximação da frente fria que chega do Sul do Brasil pode trazer mais instabilidade atmosférica. Segundo o Simepar, mesmo assim o sol predomina no Litoral e o calor deve passar dos 30º C. A umidade presente no ar é um fator que pode trazer chuva. Há mais chance de chover nas praias do que em Curitiba.

Ainda conforme o mapa meteorológico do Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a variação térmica fica entre 20º C e 31º C.