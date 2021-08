A Avenida Comendador Franco, também conhecida como Avenida das Torres, ganha nesta segunda-feira (23) uma nova faixa no sentido Curitiba. A pista se localiza no cruzamento com a Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, obra que estava paralisada desde 2016, remanescente do PAC Mobilidade da Copa do Mundo. A construção contou com investimento de R$ 500 mil por parte do Governo do Estado e a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) é responsável pela gestão da execução dos trabalhos.

À época, a obra criou um viaduto para facilitar a mobilidade no cruzamento, mas foi paralisada quando a então empresa responsável entrou em recuperação judicial, deixando um vão sobre a Avenida Rui Barbosa. O espaço ficou fechado com tapumes, gerando uma redução de visibilidade pelos usuários e aumentando o risco de acidentes no local. A retomada da obra concentrou os trabalhos no fechamento desse vão, abrindo espaço para mais duas pistas na Avenida Comendador Franco.

LEIA TAMBÉM:

>> Obras no Pilarzinho iniciam nesta quarta terá seis desvios de trânsito na região. Veja quais

>> OSGEMEOS deixam sua marca na fachada do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba; confira

Segundo o presidente da Comec, Gilson Santos, as pistas vão colaborar para um melhor fluxo de veículos que passam no local. “A obra melhora a mobilidade na ligação metropolitana da região de São José dos Pinhais com a Capital, além de eliminar um problema crônico de insegurança que existia naquele trecho. Assim, começamos a eliminar esse cenário negativo que há muito tempo vinha sendo contestado pela população”, destacou.

Para ser retomada, a intervenção viária precisou passar por perícia técnica e atualização do projeto executivo, além de uma nova licitação. “Foi necessário identificar a situação estrutural e readequar projetos para que os trabalhos fossem iniciados. É extrema prioridade para a Comec retomar e concretizar essas obras dentro do menor tempo possível”, explicou o presidente.

Além das novas faixas no cruzamento, um conjunto de outros investimentos do PAC da Copa estão sendo retomados e concluídos pelo Governo do Estado. As obras desenvolviam a ligação do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, com Curitiba, que em 2014 foi uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol.

A obra se soma a outras cinco sendo realizadas na Avenida Comendador Franco. Além desta, a Comec fiscaliza a execução da ponte do Rio Iguaçu, da passagem inferior de acesso ao Parque São José, da trincheira na Rua Arapongas, da complementação da trincheira da Rua Maringá e da entrada do aeroporto. A expectativa da Comec é entregar todas nos próximos seis meses.

Avenida das Américas

A primeira obra concluída nesta iniciativa da Comec para entregar obras provenientes do PAC Mobilidade da Copa foi a Avenida das Américas que liga a Avenida Marechal Floriano Peixoto, em Curitiba, ao Parque Náutico de São José dos Pinhais. O trecho foi entregue em julho de 2020 e teve investimento de R$ 5,5 milhões no trecho de 3,4 quilômetros.

A obra contou com liberação total da canaleta exclusiva para ônibus, ligando os terminais de São José dos Pinhais e Boqueirão, em Curitiba, criando uma ciclovia e beneficiando linhas importantes como São José/Boqueirão, Centro São José/Terminal Boqueirão, Aeroporto/Terminal Boqueirão e Terminal Afonso Pena/Terminal Boqueirão.

Web Stories