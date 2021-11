Um acidente na Rua 24 de Maio com a Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Curitiba, deixa o trânsito completamente bloqueado. As primeiras informações dão conta que houve uma fuga de assalto. A ocorrência ocorreu bem ao lado da Praça Ouvidor Pardinho, na região do Rebouças.

VIU ESSA? Curitiba ganha obra de arte de 2,7 mil metros quadrados no maior painel urbano do Sul

De acordo com a Polícia Militar (PM), um homem de aproximadamente 45 anos teria roubado um dos carros cerca de duas quadras do local da colisão, usando um revólver. Durante sua fuga, ele acabou atingindo os outros veículos que estavam parados no trânsito. O responsável pelo roubo ficou ferido e precisou ser transportado a um hospital.

“Foi uma batida forte, pois ele não conseguiu frear. Eu estou bem, (foi) apenas um arranhão no braço”, disse uma testemunha que estava em um dos veículos atingidos, em entrevista para o jornal Meio Dia Paraná da RPC.

Veja imagens feitas no local do acidente:

Trânsito

A Avenida Getúlio Vargas está bloqueada e sem previsão de liberação na via. Agentes de transito orientam os motoristas e fazem o levantamento das pessoas envolvidas na batida.

Web Stories