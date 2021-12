O trânsito na Avenida Jaime Reis, no bairro São Francisco, região do Centro Histórico de Curitiba, será interrompido no período da noite até o próximo domingo (12). A interrupção na passagem de veículos e a orientação de desvio aos motoristas serão coordenadas por agentes da Superintendência de Trânsito (Setran), no cruzamento com a Rua Almirante Barroso.

LEIA MAIS:

>> Park Shopping Boulevard inaugura quinta-feira em Curitiba. Conheça em detalhes da novidade!

>> Veja programação de Natal completa em Curitiba nesta quarta-feira!

A alteração pontual de trânsito – das 19h30 às 21h – será necessária para os dias da apresentação do balé O Quebra-Nozes nas Ruínas de São Francisco, programação que integra o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021.

O trajeto pela Avenida Jaime Reis, feito por motoristas que procuram o acesso para a Alameda Doutor Muricy, será desviado para a Rua Almirante Barroso, única opção possível no entorno.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Web Stories