Motoristas que forem trafegar nesta semana pela Avenida Silva Jardim, no bairro Água Verde, deverão ficar atentos às intervenções de trânsito ocasionadas pela programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022.

A apresentação “Papai Noel na Sumiçolândia” acontece às 21h nesta sexta-feira (9), sábado (10) e domingo (11) em frente ao Hospital Pequeno Príncipe, com duração de aproximadamente 45 minutos.

Para garantir a segurança dos espectadores durante as apresentações, trechos da Avenida Silva Jardim terão bloqueios temporários. De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), a pista direita da avenida ficará bloqueada no acesso pela rua Desembargador Motta. Já a pista esquerda terá bloqueios nos acessos pelas Rua Desembargador Motta, Buenos Aires e no acesso à pista direita localizado entre a Pasteur e a Buenos Aires.

Os bloqueios começam a ser feitos às 20h e se encerram às 22h30, com desvios realizados pelas ruas Buenos Aires e Desembargador Motta. Agentes da Setran estarão no local orientando os motoristas.

