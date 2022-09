A Avenida Anita Garibaldi está recebendo nova sinalização horizontal. Depois de ter quase 3 km do pavimento requalificado com asfalto novo, a via da região Norte da cidade ganhou pintura de faixas contínuas e demarcação de estacionamento e faixas de pedestres, com o objetivo de dar segurança a motoristas e pedestres.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), serão feitos 1.700 metros quadrados de sinalização horizontal. Os trabalhos incluem a repintura da linha dupla amarela no eixo da via, separando os fluxos de tráfego, com implantação de tachões.

Além disso serão pintadas as proibições de estacionamento, caixas de estacionamento, lombadas e yellow box, que é a sinalização para evitar bloqueio de cruzamento.

Foto: Daniel Castellano/SMCS

Redutor de velocidade

Para a comerciante Clarice Puretz, 36 anos, da Distribuidora de Bebidas House Beer, a requalificação da Avenida Anita Garibaldi, executada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), foi muito positiva e deu nova vida à região.

“O asfalto novo ficou ótimo, melhorou muito a qualidade do pavimento”, elogiou. Ela manifestou preocupação com a velocidade do trânsito na região. “O pessoal costuma correr muito, já presenciamos três acidentes aqui em quatro meses. Vou solicitar uma lombada pelo 156”, antecipou.

O ponto a que comerciante se refere é o de uma curva na altura do número 5.024, onde está o casarão histórico João Scandelari, de propriedade da GPS Engenharia Elétrica e Hidráulica, em que existe fluxo intenso de tráfego.

Asfalto e lâmpadas LED

A intervenção na Anita Garibaldi pela Smop foi feita pelo sistema de fresa e recape. O serviço restaura a camada asfáltica danificada e restabelece a qualidade estrutural do pavimento.

“Aqui foi feito um trabalho completo, nós requalificamos o pavimento da via, eliminando todas as incorreções, e também instalamos 230 luminárias de LED, que são mais eficientes e consomem menos energia”, explicou o secretário de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues.

A via também recebeu a instalação de 230 novas luminárias de LED. Os equipamentos substituíram as luminárias convencionais e estão iluminando melhor e consumindo menos energia.

Corredor de transporte

Foto: Daniel Castellano/SMCS

Este conjunto de melhorias beneficiou quem circula pela avenida, incluindo os usuários do transporte coletivo. Além de concentrar moradias e comércios, a Avenida Anita Garibaldi é rota de dez linhas de ônibus e liga oito bairros: Bacacheri, Juvevê, Cabral, Ahú, São Lourenço, Santa Cândida, Boa Vista e Barreirinha.

As linhas do sistema de transporte coletivo que utilizam esse trecho da Anita Garibaldi são 182 Abranches, 274 Santa Gema, 260 Marechal Hermes-Santa Efigênia, 924 Santa Felicidade-Santa Cândida, 245-1 Anita Garibaldi, 244 Jardim do Arroio, 243 Santa Terezinha, 242 Vila Leonice, 225 Boa Vista-Barreirinha e 702 Caiuá Cachoeira.

A Avenida Anita Garibaldi também faz a ligação com municípios da região metropolitana, razão pela qual recebe alto fluxo de veículos.

Obra rápida

A comerciante Rosa Zaran, 47 anos, da RM Assistência Técnica de eletrodomésticos, aprovou a benfeitoria. “A rua ficou bem melhor com o asfalto novo”, disse Rosa, que mantém o comércio no local há oito meses. Ela destaca outro ponto positivo na intervenção. “Foi uma obra rápida. A gente vê algumas obras que demoram bastante, mas aqui tudo se resolveu rapidamente”, destacou a comerciante.