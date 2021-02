A Avenida Presidente Kennedy, a principal ligação entre os bairros Portão e Prado Velho, em Curitiba, vai passar a ter velocidade máxima de 50 km/h. A Superintendência de Trânsito (Setran) já começa, na segunda-feira (1), os trabalhos de mudança na sinalização que vai indicar a nova velocidade.

A substituição das placas e da sinalização horizontal (pintura no pavimento), que indicam ao motorista a velocidade permitida, é um trabalho que começa na segunda-feira na Presidente Kennedy. Apesar disso, as equipes continuam ao longo de toda a semana, com possibilidade de prorrogação neste prazo estimado, dependendo das condições climáticas.

Por conta da troca da velocidade, os radares vão ficar desligados por 15 dias da função velocidade. “Os equipamentos continuam fiscalizando conversão proibida, parada em cima da faixa de pedestre e avanço do sinal vermelho, devendo ser religados para a função velocidade na sequência”, alerta a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

Trechos próximos a escolas continuam com velocidade máxima permitida de 30 km/h e, em algumas quadras, onde há maior concentração de pedestres, o limite de velocidade permanece em 40 km/h, atendendo à regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Redução de acidentes

Atualmente, a velocidade máxima permitida na avenida é de 60 km/h. O objetivo da Setran é diminuir os acidentes. “A redução no limite de velocidade é uma tendência mundial, aplicada para reduzir o número de acidentes e atenuar os impactos provocados por eles”, explica Rosangela.

Em 2019, como apontam os dados do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), a Avenida Presidente Kennedy foi local de 221 acidentes. A redução da velocidade nesta avenida específica não é isolada e faz parte de um projeto da Setran para diminuir as velocidades máximas de outras avenidas também, como a Visconde de Guarapuava e a Silva Jardim.

Estudos diversos do setor comprovam que a velocidade média e a fluidez no trânsito melhoram com vias urbanas em velocidades regulamentadas em 40 km/h e em 50 km/h. “Ações reconhecidas mundialmente, como o Programa Vida no Trânsito (PVT), chancelado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que agora entra em sua segunda década de ação pela segurança no trânsito, e o Visão Zero recomendam a adoção de redução de velocidade nas vias urbanas”, defende Rosangela.