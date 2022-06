A Prefeitura de Curitiba deu início, na segunda-feira (6), ao mais novo corredor de ônibus colorido da cidade. As primeiras mudas de cerejeiras japonesas que vão trazer tons de cor-de-rosa à Avenida Sete de Setembro foram plantadas na altura da Praça do Japão, entre os bairros do Batel e Centro. Serão plantados 500 exemplares da espécie até a Rua Tibagi, no sentido Centro, numa extensão de 2,8 quilômetros.

A Família Folhas, com personagens da nova campanha da Prefeitura para compartilhar com a população ideias de sustentabilidade para o dia a dia, participou do evento de plantio de cerejeiras japonesas na Avenida Sete de Setembro.

O prefeito Rafael Greca fez o plantio simbólico junto ao cônsul-geral do Japão, Keiji Hamada, e ao presidente da Câmara do Comércio e Indústria Brasil – Japão do Paraná, Arata Hara, marcando as celebrações de 40 anos de co-irmandade entre as cidades de Curitiba e Himeji.

“Esse ato celebra nossa árvore de número 230 mil desde o início do desafio [das 100 Mil Árvores]. Nossa ideia é que Curitiba seja a mais verde das cidades do Brasil e que essa avenida seja a Avenida das Cerejeiras”, disse Greca, ao agradecer a presença e a parceria da comunidade japonesa.

Durante o plantio, que contou com a participação da Família Folhas, o prefeito e a Câmara do Comércio anunciaram, ainda, a intenção de unir os esforços do desafio 100 Mil Árvores ao Plantando Cerejeiras e Oportunidades, da entidade. Quando formalizada, a parceria vai incluir o plantio de 20 mil cerejeiras em diversos locais da cidade, que serão adotadas pelas famílias de descendentes de japoneses; além de oportunidades de investimento e negócios.

Mais verde

A secretária do Meio Ambiente, Marilza do Carmo Oliveira Dias, ressaltou que o plantio também faz parte das ações do Mês do Meio Ambiente e do Desafio 100 Mil Árvores para Curitiba. “Muito além da beleza que essas cerejeiras vão trazer, elas ajudam a nossa cidade a controlar a temperatura, abrigam a fauna urbana e nos tornam mais resilientes frente às mudanças climáticas”, explicou.

De acordo com o diretor de Produção Vegetal da Secretaria do Meio Ambiente, José Roberto Roloff, a previsão é de que o colorido comece a aparecer em três anos na Sete de Setembro. “Já temos outros três corredores semelhantes e com as mesmas funções na cidade, na Rua Padre Anchieta, Rua Deputado Heitor Alencar Furtado e mais recentemente nas avenidas João Gualberto e Paraná, que recebeu três cores de ipês”, lembrou.

