A Avenida Vicente Machado está ganhando um novo sistema de iluminação. Equipes do Departamento de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Obras Públicas, estão fazendo a substituição de postes e instalando novas luminárias de LED, mais eficientes e que consomem menos energia.

LEIA TAMBÉM – Hora da verdade! Reajuste da passagem de ônibus em Curitiba deve ocorrer em março

A intervenção está acontecendo no trecho entre a Rua Jerônimo Durski e a Avenida Visconde de Nácar. Atualmente, o sistema de iluminação da via é formado por 230 postes decorativos de 5m de altura, instalados nas calçadas dos dois lados, com luminárias antigas que utilizam lâmpadas de vapor metálico de 150W.

“Este padrão de iluminação não atende aos níveis necessários e por isso estamos fazendo a substituição. Em breve, a Vicente Machado terá um sistema de iluminação muito mais eficiente e econômico, beneficiando moradores e centenas de pessoas que transitam por ali”, disse o secretário de Obras Públicas, Rodrigo de Araújo Rodrigues.

Economia de energia

Das atuais luminárias instaladas, a metade das lâmpadas do lado direito da via será substituída por luminárias de LED de 52W e 60W. Esta troca irá aumentar a qualidade da iluminação e reduzirá a potência instalada de 60% a 65%, gerando redução de consumo de energia.

LEIA AINDA – Ato de Renato Freitas em igreja estaria distorcido por “fake news”, dizem vereadores

“Além da modernização das luminárias serão substituídos os postes metálicos que apresentam sinais de oxidação. Em seu lugar estamos colocando postes poliméricos, material que não sofre corrosão com a ação do tempo”, explicou o diretor do Departamento de Iluminação Pública, Tony Malheiros.



Do lado esquerdo da Avenida Vicente Machado serão instalados cerca de 75 braços e luminárias LED de 150W em postes de concreto existentes.

Iluminação nos bairros

A modernização do sistema de iluminação de Curitiba acontece em todos os bairros. Nos últimos cinco anos, foram implantadas 68.459 lâmpadas de LED na capital, o que representa 42,8% da iluminação pública da cidade. Esta etapa atualmente em execução faz parte de um pacote que prevê a instalação de quase 17 mil luminárias de LED nas ruas.



Nesta fase do trabalho, as equipes também estão instalando luminárias de LED nos bairros CIC e Tatuquara. O trabalho foi executado ou está em fase de andamento na Avenida Getúlio Vargas (bairros Vila Izabel e Rebouças) e Rua Major França Gomes (Santa Quitéria).

CIC e Tatuquara

Também receberam novas lâmpadas as seguintes ruas do Tatuquara: Enette Dubard, João Batista Bettega Júnior, Francisco Xavier (Marginal da Linha Verde), Tereza Trentin Bernardi (alça do viaduto Pompéia), Francisca Beralde Paolini, General Luiz Carlos Pereira Tourinho, Dirce Rogal Tomazeli, Júlio Pereira Sobrinho e Avenida Pero Vaz de Caminha.



No bairro CIC, o novo sistema de iluminação foi instalado nas ruas Asdrubal Bellegard (alça do viaduto da BR-116), Anjolillo Buezzetti, Aracy Carvalho Guimarães Rosa, Rodolpho Dubek, João Bettega, Algacyr Munhoz Mader, Arthur Martins Franco, Senador Accioly Filho, Desembargador Cid Campelo, Léa Moreira Souza Moura, Padre Gastón, Pedro Gusso, Antônio de Oliveira Santos, Halim Youssef, Amilcare Bientinezi e Avenida das Indústrias.