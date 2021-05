Quem passa pela Avenida Victor Ferreira do Amaral já percebeu a novidade no trânsito: motocaixas pela extensão de 3,4 quilômetros entre as ruas Frei Orlando e Paulo Kissula. A sinalização pintada no asfalto delimita um espaço exclusivo para que motociclistas aguardem a abertura do sinal verde à frente dos demais veículos e é mais uma medida para evitar acidentes no trânsito.

Desde o mês passado, a avenida também tem um novo limite de velocidade para todos os veículos: 50 km/h.

“As motocaixas aumentam a segurança em vias com diversos cruzamentos semaforizados ao longo da sua extensão, como é o caso da Avenida Victor Ferreira do Amaral”, explica a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

Relatório do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) aponta que a Victor Ferreira do Amaral ocupa o segundo lugar entre as ruas com maior número de acidentes envolvendo motociclistas, atrás da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Na Victor Ferreira do Amaral, o ponto mais crítico é no entroncamento com a BR-116.

Pioneira da iniciativa na cidade, a Victor Ferreira do Amaral recebeu a primeira motocaixa como projeto-piloto em frente ao Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) no ano de 2018. De lá pra cá, o projeto foi expandido para algumas das principais avenidas da cidade:

Avenida Silva Jardim – 20 cruzamentos em uma extensão de 4,1 quilômetros, entre as ruas Teixeira Soares e Conselheiro Laurindo.

Avenida Visconde de Guarapuava – 16 cruzamentos em uma extensão de 2,2 quilômetros, entre as ruas General Carneiro e Desembargador Motta.

Avenida Wenceslau Braz – quatro motocaixas por sentido (Linha Verde e Portão), em trechos de 2,5 quilômetros.

Avenida Presidente Kennedy – 15 cruzamentos entre as avenidas República Argentina e Marechal Floriano Peixoto, nos dois sentidos.

Linha Verde – 20 cruzamentos nas pistas sentido Norte e sentido Sul, entre a Avenida Comendador Franco e a Rua Izaac Ferreira da Cruz.

Avenida Marechal Floriano – no cruzamento com a Rua Marechal Deodoro.

Avenida Victor Ferreira do Amaral – nos dois sentidos, em frente ao Detran-PR, no Tarumã.

