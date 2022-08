A banda Iron Maiden, que se apresentou na noite deste sábado (27), em Curitiba, tem um histórico de curiosidades que o fã adora. Uma das principais é o avião em que a banda viaja para as turnês pelo mundo, o Ed Force One. No entanto, dessa vez, o Iron Maiden decidiu locar um jatinho para o deslocamento na turnê dentro do Brasil. Veja o vídeo abaixo.

Trata-se de um Bombardier DB-700-1A10, modelo também conhecido pelo nome Global Express, que é operado pela empresa Air Jet Táxi Aéreo. O registro da chegada da banda no Aeroporto Internacional Afonso Pena foi feito pelo canal “Plane Spotter HD Curitiba” do YouTube, quando o luxuoso avião executivo taxiava pela pista.

O DB-700-1A10, na versão Global 6000 tem alcance de 11.000 km (pode ir de São Paulo sem escala para qualquer capital da Europa) e de notáveis 30,3 metros de comprimento e 28,7 metros de envergadura. O modelo custa cerca de US$ 60 milhões (R$ 300 milhões na cotação atual). Esse mesmo avião foi utilizado pelo ex-presidente e hoje candidato Lula durante sua agenda de visitas pelo país nas últimas semanas.

A banda chegou no dia do show em São José dos Pinhais. As outras três apresentações serão em Ribeirão Preto (SP) no dia 30 de agosto, depois no Rock In Rio no dia 2 de setembro e em São Paulo no dia 4 de setembro.

Ed Force One

Ed Force One já foi o avião oficial do Iron Maiden Foto: Reprodução/Instagram.

O avião Ed Force One, um Boeing 747-400 de matrícula TF-AAK fez sua última viagem em abril de Ostrava, na Bélgica, para Kemble, no interior do Reino Unido. De acordo com o UK Aviantion News, ele foi entregue à Air Salvage International (ASI), empresa que realiza desmontes de aeronaves.

O avião ficou conhecido mundialmente como a terceira versão do Ed Force One. Esse 747 foi fabricado em 2003 e tem capacidade para transportar até 465 passageiros. Nos porões, é possível transportar todos os equipamentos e bagagens, garantindo que os shows aconteçam em qualquer lugar do mundo. O vocalista Bruce Dickinson, que também é piloto profissional, foi o responsável por guiar o conjunto pelo planeta. Aliás, Bruce foi o integrante que chegou antes em Curitiba e provou chopp curitibano na semana.

Em seu exterior, além do nome da banda, era possível ver imagens do mascote e os nomes das cidades onde o grupo se apresentava. O código do voo do Ed Force One, quando ele estava em turnê, era o CC666. CC é o código da empresa dona do avião, e o 666 remete a uma das principais músicas da banda, “The Number Of The Beast”.