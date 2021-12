O mês de agosto deu o que falar e muitas matérias com assuntos inusitados bombaram na Tribuna. Desde a passagem de aviões da Força Aérea Brasileira sobrevoando Curitiba, neblina misteriosa e até ex-bbb sendo presa na capital paranaense. Bora lá conferir o que mais bombou em agosto de 2021?

1 – Bazar da Receita Federal em Curitiba tem eletrônicos, brinquedos, perfumes e mais!

Bazar realizado pela Santa Casa de Curitiba com produtos apreendidos pela Receita Federal deu o que falar em agosto. Foi de forma presencial no salão da Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro Rebouças, em Curitiba. A Tribuna sempre trás informações sobre este tipo de evento. Confira sempre aqui.

2- Por que aviões-caça sobrevoam Curitiba? O motivo está a 81 km da capital

Foto: Força Aérea Brasileira / divulgação.

Era dia 20 quando uma sequência de aviões fazendo acrobacias no céu deram o que falar em Curitiba Várias aeronaves fizeram manobras em vários pontos da cidade e não é ao acaso. A Tribuna foi atrás e descobriu o motivo!

3 – Neblina no Afonso Pena força avião jumbo a arremeter; imagem e som são de arrepiar

No dia 18 de agosto apaixonados por aviação flagraram um momento de arrepiar nos arredores do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Um jumbo Boeing 747-400F, da empresa Cargolux, faria um pouso por volta das 23h20, mas o forte nevoeiro – típico da região -, aliado à falha no sistema ALS, de orientação por luzes para os pilotos, dificultou a aterrisagem.

4 – Ex-BBB paranaense é presa em Curitiba suspeita de dirigir bêbada

A ex-BBB paranaense e promotora de eventos Marcela de Mello Queiroz, 43 anos, a Mama, que participou da edição do programa em 2004, foi levada para a delegacia na noite de sábado (28), em Curitiba, após ser pega dirigindo com suspeita de estar embriagada. A abordagem feita por uma viatura da Polícia Militar (PM) foi no bairro Portão, em uma rua próxima de um shopping da capital. A ex-BBB estaria segurando uma taça de vinho. Mama não quis fazer o teste do bafômetro. Segundo PM, ela apresentava sinais de embriaguez.

5 – Sanepar “faz chover” 17,6 bilhões de litros na grande Curitiba com ajuda de aviões

A Sanepar conseguiu “fazer chover” 17,6 bilhões de litros de água sobre Curitiba e região metropolitana, foram 6,5 bilhões de litros incrementados nas bacias das barragens de abastecimento. A operação chamada semeadura de nuvens foi realizada com a ajuda de um avião, que sobrevoou uma nuvem carregada e fez a pulverização de gotículas de água. Essas gotículas se somam às gotas dentro da nuvem, que ganha massa e faz chover na região de interesse.

6 – Em cena inusitada, avião Boeing para o trânsito em São José dos Pinhais. Veja imagens!

Uma verdadeira operação foi montada por uma empresa de transportes no dia 22 de agosto, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, para a retirada de um avião das dependências do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Desmontado, o Boeing 727 200 foi retirado em duas partes, por dois caminhões gigantes (42 metros de comprimento x 4,80 de largura). Um caminhão levava o avião e o outro as duas asas.,

7 – Conheça o Pinhal do Santana, o novo parque de Curitiba

O novo parque anunciado por Rafael Greca bombou em agosto, em Curitiba. A população se interessou na novidade que pretende ter mais de 100 novas mudas, entre elas 100 araucárias no novo parque localizado no Campo de Santana. Saiba mais sobre o novo parque!

8 – É ouro! Paraná tem apenas uma mina, na região de Curitiba, mas o rendimento é milionário; saiba mais

A produção é pequena, mas o valor é considerável. A única mina de ouro explorada comercialmente no Paraná, localizada em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, rendeu ao estado R$ 1,2 milhão em compensação financeira em 2020. O valor representa 6,6% de toda a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) que o Paraná recebeu ao longo do ano passado, que foi de R$ 18,33 milhões. As informações são da Agência Nacional de Mineração (ANM), vinculada ao Ministério das Minas e Energia.

9 – Vereadora Flávia Francischini internada na UTI após cirurgia de emergência em Curitiba

A vereadora curitibana Flávia Francischini (PSL) passou por uma cirurgia de emergência no final de agosto devido a uma torção no intestino. Ela ficou internada em UTI, segundo informou o deputado estadual Fernando Francishini (PSL), que é marido da vereadora.

10 – Vítimas reclamam de golpe dado por loja de carros de Curitiba. “Estragaram minha vida”

“Estragaram minha vida e quero meu carro de volta. Se eu o encontrar na rua, não sei nem o que eu faço”, assim desabafou Ana Cláudia Cardoso Modesto, 29 anos, motorista de aplicativo de carona e futura empresária. A revolta dela e de outras vítimas deve-se ao não pagamento do dinheiro em vendas consignadas à empresa On Track Motors, loja de carros seminovos, localizada no bairro Juvevê, em Curitiba.

