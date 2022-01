Um avião do tipo paramotor caiu próximo a um mangue na Ilha de Valadares, na Baía de Paranaguá, Litoral do Estado. O acidente aconteceu nesta tarde de sexta-feira (21). Duas pessoas ficaram feridas, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Para ajudar no resgate, um moto aquática dos Bombeiros tentou aproximação por água, mas por causa do difícil acesso, não foi possível realizar o resgate. A aeronave Falcão 08 fez o sobrevoo da área e localizou as duas vítimas.

A equipe da aeronave então fez o resgate das vítimas em manobra de baixa altura. Elas tiveram ferimentos leves e foram transportadas para o aeroporto de Paranaguá, onde foram atendidas pela equipe médica do BPMOA e Samu. Apenas uma pessoa foi encaminhada para o hospital devido a uma contusão no tórax e escoriações.

