Um avião da empresa aérea Azul enfrentou problemas para pousar no Aeroporto Regional de Maringá, na região norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (09). De acordo com a Azul, a aeronave apresentou falhas no trem de pouso, mas conseguiu acessar a pista. Os 68 passageiros desembarcaram às 10h59 e estão em segurança, após mais de uma hora e nove minutos de atraso.

LEIA TAMBÉM:

>> Cadê o Ebanx? Primeiro unicórnio de Curitiba está deixando o Edifício Itália?

>> Assaltantes explodem agência bancária na Lapa e entram em confronto com a PM; veja o vídeo

O voo AD2733 (Curitiba-Maringá) partiu de Curitiba às 8h30, com previsão de chegada em Maringá às 9h50. No entanto, passado 40 minutos, o avião continuava voando em círculos na região norte do estado.

Equipes de socorro acionadas

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas para auxiliar no pouso.

Em nota, a assessoria de imprensa da Azul informou que o avião apresentou uma indicação de problema técnico durante o procedimento de aproximação para pouso. Após a tripulação seguir os procedimentos operacionais previstos para este tipo de situação, o pouso do avião e o desembarque dos clientes ocorreram em segurança e sem intercorrências. A Azul destaca que está prestando toda a assistência necessária, conforme resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e lamenta os aborrecimentos causados.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *