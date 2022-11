A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente três mil garrafas de vinho contrabandeadas da Argentina. A operação que flagrou as bebidas foi realizada no quilômetro 139 da BR-277, no trecho de Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba.

Na internet, o vinho apreendido pela PRF custa cerca de R$ 273 a garrafa. Se todas forem da mesma marca, o carregamento pode chegar a R$ 820 mil

Segundo a PRF, a mercadoria estava sendo transportada escondida no meio de um carregamento de leite, escondida em um caminhão registrado em Francisco Beltrão, no interior do Paraná.

Um homem de 32 anos foi preso. O veículo e a mercadoria foram encaminhados a Receita Federal em Curitiba.

