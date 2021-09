A companhia aérea Azul anunciou nesta quinta-feira (16) novos voos diretos de Curitiba para capitais e também cidades do interior do Paraná. De olho na chegada da alta temporada de verão, a empresa desenvolveu uma malha com voos inéditos que conectarão cidades paranaenses a 14 novas rotas em todo o país.

Com isso, Curitiba passa a contar com três novos destinos para quem quiser viajar do Aeroporto Afonso Pena: Porto Seguro, Maceió e Natal, três dos mais procurados e famosos paraísos à beira-mar da costa nordestina. A capital paranaense terá ainda mais opções de voos para Campinas (SP) e Campo Grande (MS).

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba terá voos diretos para capitais e cidades do PR; veja os seis novos destinos

>> Mais uma obra prevista pra Copa 2014 é entregue entre Curitiba e São José dos Pinhais

Já quem embarca em Londrina poderá voar para Navegantes e desfrutar das praias catarinenses ou, ainda, em conexão direta, para Cuiabá, porta de entrada do Pantanal. Maringá também passa a contar com conexões para a capital matogrossense, Navegantes (SC), além de Rondonópolis e Porto Seguro.

Importante destino turístico do país, Foz do Iguaçu, que já recebe voos da companhia provenientes de Campinas, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, terá incrementos de frequências inéditas, durante a alta temporada, para BH, Cuiabá, Porto Seguro, Navegantes e Salvador.

As passagens para os novos voos, que seguirão os rígidos protocolos de higiene implementados pela companhia desde o início da pandemia, já estão à venda em todos os canais oficiais da Azul.

“Estamos nos preparando para um período de retomada importante na tradicional alta temporada de fim de ano. Com essa nova malha, o Paraná ficará ainda mais conectado com outras regiões do país pela Azul, com ligações diretas, inclusive, para três dos balneários mais visados nas férias de Verão do litoral nordestino”, revela o gerente de planejamento de malha da Azul, Vitor Silva.

O gerente explica ainda que a procura aumenta nos meses de dezembro e janeiro pelo desejo das pessoas de aproveitar as férias, reencontrar parentes e amigos já vacinados e relaxar nos merecidos dias de folga. “Fazemos um movimento de reorganizar nossa malha de modo a atender melhor esses anseios e de trazer mais conveniência ao nosso Cliente”, explica.

Web Stories

Quem não tem? Como aliviar as dores nas costas? Você sabia? Cinco curiosidades sobre Curitiba que nem o curitibano raiz vai saber dizer! Destaque da semana “Maligno”: Tudo sobre o novo filme do diretor de “Invocação do Mal” Nos Tempos do Imperador Pilar e Samuel terminam o namoro