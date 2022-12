A Gol vai ampliar os voos em Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina durante a alta temporada de verão. Estão previstas 174 partidas adicionais com a oferta de 31,5 mil assentos, aumentando a malha aérea desses três aeroportos em 24% em relação à operada atualmente.

+ Veja também: Revisão da vida toda do INSS pode aumentar valor de aposentadorias; entenda

A partir de Curitiba são seis conexões: Rio de Janeiro (Santos Dumont), Cuiabá, Goiânia, Salvador, Natal e Maceió. Já de Foz do Iguaçu, serão sete, com voos para Florianópolis, Maceió, Natal, Salvador, Recife e Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont). Em Londrina, a ligação será para Cuiabá.

A companhia também irá reforçar o número de voos das rotas com alta demanda no verão, como as que ligam Foz do Iguaçu a São Paulo (Congonhas e Guarulhos) e ao Rio de Janeiro (Galeão), bem como entre Curitiba e Brasília.

Além da Gol, a Azul também aumentará a participação no Paraná, mas a partir de 26 de março de 2023, quando passará a ofertar voos diretos entre Curitiba e Congonhas, em São Paulo.

+ Leia mais: Pix vai deixar de ter limite por transação a partir de 2023

Serão cinco novos voos de ida e cinco de volta, cobrindo todos os dias da semana. Para quem vai de Curitiba a Congonhas, os horários ofertados são 7h45 (segunda a sábado), 10h35, 14h25 e 19h45 (todos os dias, exceto sábado), e 19h45 (segunda a sexta). De Congonhas a Curitiba, os voos serão às 8h45 (segunda a sexta), 12h35 (diariamente), 15h55, 18h10 e 21h35 (todos os dias, exceto sábado).