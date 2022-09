Na alta temporada de verão, voos da Azul nas cidades de Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá terão ligação direta com Maceió (AL), Natal (RN), Porto Seguro (BA), Recife (PE) Salvador (BA), destinos que atraem alta demanda de passageiros neste período. A Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, diz que Paraná sempre foi um mercado importante e a promessa é de que o estado tenha 224 voos diretos no período.

Conforme explica a companhia, os voos para Porto Alegre (RS) também continuam. Significa que, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, a malha aérea da empresa terá aumento de 45% em oferta de assentos comparando o mesmo período do ano passado.

Ainda segundo a Azul, este aumento de oferta no mercado é consequência de um ótimo momento que a operadora vem passando. As vendas em Azul Viagens cresceram 60% no primeiro semestre, se comparado com o mesmo período de 2019. Considerando apenas os destinos brasileiros, o crescimento é de 70%, de acordo com a companhia. A Azul Viagens acredita que esta será uma alta temporada de recordes.

Foz do Iguaçu será a cidade com o maior número de conexões, oferecendo voos para todas as cidades programadas para a alta temporada, assim como para o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), possibilitando, ainda, conexões com todos os mais de 150 destinos oferecidos pela companhia.

“Temos um ótimo relacionamento com os agentes de viagens e uma oferta crescente. Essa parceria estreita com as agências e algumas lojas Azul Viagens na região ajudaram na decisão de adicionar uma oferta jamais vista no estado com mais de 60 voos dedicados Azul Viagens durante a alta temporada. Serão voos da capital Curitiba, de Maringá, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu para destinos como Porto Seguro, Maceió, Natal, Salvador e Recife, além de operações de Foz do Iguaçu para Porto Alegre aproveitando o Natal Luz. Muita oportunidade para nossos parceiros e amigos agentes de viagens”, destaca o gerente Comercial da Azul Viagens, Ricardo Bezerra.

Novas rotas partindo de Curitiba

Fonte: Azul Viagens

Novos voos no Paraná

Para mais informações, acesse o site da empresa ou consulte o agente de viagens.