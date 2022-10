Quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira (27) pela Polícia Civil, no bairro Caximba, em Curitiba, suspeitos de dois homicídios. Entre as pessoas capturadas estão três mulheres, duas presas em flagrante por tráfico de drogas e uma por mandado de prisão de sentença condenatória pelo mesmo crime. Um homem também foi preso por tráfico, considerado um dos líderes do crime na região.

Um dos homicídios ocorreu no dia 30 de junho deste ano. Luiz Antônio De Lima Santos Júnior foi vítima de uma emboscada e morto a tiros. Após o homicídio, os criminosos atearam fogo no veículo de Júnior, com o corpo no porta-malas.

A segunda morte no dia 02 de junho de 2022, contra Carlito Ribeiro De Mattos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo. Conforme apurado, os crimes têm relação com o tráfico de drogas na região.

“O homem preso era um liderança importante no tráfico de drogas. Na oportunidade, apreendemos um revolver calibre 38, certa quantidade de crack e maconha”, disse o delegado Victor Menezes.