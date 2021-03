Um rompimento na rede afetou o abastecimento de água no bairro Cajuru, em Curitiba. O problema iniciou na noite de terça-feira (9) e a previsão de normalização é para às 10h desta quarta-feira (10).

A Sanepar, empresa responsável pelo abastecimento, informou do acontecido por meio de suas redes sociais e avisou que usuários com caixa-d’água domiciliar podem não ter sido afetados pelo desabastecimento. Na semana passada, a alta turbidez na água do Rio Iraí, em função das chuvas intensas que atingiram a região nos últimos dias, teria prejudicado o processo de tratamento de água, e por isso foi preciso suspender o abastecimento em bairros de Curitiba, Pinhais, Piraquara e Colombo, cidades da região metropolitana.

Ainda sem água?

Quem estiver com abastecimento prejudicado deve procurar a Sanepar pelo telefone 0800-200-0115 e registrar a reclamação para que a Companhia envie e verifique se há algum problema pontual.

A Sanepar mantém até esta quarta-feira (10) a suspensão do rodízio e trabalha com um parâmetro mínimo de reservação para analisar novos modelos ou a saída do rodízio. Atualmente, os reservatórios que abastecem Curitiba e região estavam com 59,79% de sua capacidade.