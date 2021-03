Até a próxima semana, equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) devem finalizar os trabalhos de implantação de nova sinalização (placas e pintura no pavimento) delimitando 337 vagas de Estacionamento Regulamentado (EstaR) no bairro Rebouças, em Curitiba.

O EstaR passará a valer na Rua Santo Antonio e vias transversais a ela, o que inclui a Avenida Presidente Getúlio Vargas e as ruas Engenheiros Rebouças, Brasílio Itiberê, Almirante Gonçalves, Baltazar Carrasco dos Reis e Chile.

De 15 e 19 de março, agentes de trânsito farão apenas orientações aos motoristas que estacionarem nas vagas sem ativar os créditos obrigatórios. A partir do dia 22, começa efetivamente a fiscalização e o condutor que insistir em não ativar o aplicativo necessário para uso da vaga será multado.

Projeto

A nova sinalização indicará estacionamento para 359 vagas. São 337 para o EstaR: 327 para uso com limite de até 2h, sete vagas para veículos exclusivos de carga e descarga, duas vagas exclusivas para idosos e uma vaga para pessoa com deficiência. Também há sete vagas para motos, sete para estacionamento 15 minutos com pisca-alerta e oito para táxis.