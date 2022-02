Uma travessia elevada na Rua Waldemar Loureiro de Campos, no Xaxim, está melhorando a segurança dos pedestres que moram na região ou vão em busca de serviços como os prestados na Unidade de Saúde Menonitas, localizada na proximidades.

A benfeitoria foi instalada pela Superintendência de Trânsito (Setran) a pedido da comunidade local, por meio da Administração Regional. “A rua já era sinalizada mas, mesmo assim, o trânsito ainda oferecia perigo aos pedestres. Agora os carros param de verdade para as pessoas passarem”, conta Reinalda Melgarejo, que há cerca de 20 anos trocou Foz do Iguaçu, onde nasceu, por Curitiba.

Reinalda conferiu o resultado da intervenção com o administrador regional, Ricardo Dias. “A rua é muito procurada também por quem quer chegar à BR-116, com muito trânsito dos dois lados, e merecia essa solução”, frisa. Ela administra com a filha o centro-dia para idosos instalado na sua antiga residência, na Rua Guilherme Nievola, paralela à Waldemar Loureiro de Campos, além de fazer parte do Conselho Local de Saúde da Unidade Menonitas.

Lombada regularizada

Também no Xaxim, a Rua João Antônio Mattei ganhou uma lombada entre a Vereador Aureliano Maeder e Arthur Muller, instalada depois que a antiga foi removida. A antiga foi irregularmente instalada por moradores em uma descida, o que é proibido por lei. A remoção atendeu a reclamações feitas pelo serviço 156 por moradores e motoristas.

A instalação de lombadas só pode ser feita pela Prefeitura e requer estudos detalhados de viabilidade técnica produzidos por engenheiros de tráfego. Os especialistas se orientam pela resolução federal que dá os parâmetros para a decisão.

“Áreas escolares e outros polos geradores de tráfego são considerados prioritários, enquanto subidas, descidas, curvas e proximidade com transversal contraindicam a solução”, explica o diretor do Departamento de Projetos e Implantação da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), Maurício Razera.

