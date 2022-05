O abastecimento em alguns bairros da área nobre de Curitiba está prejudicado por problemas operacionais. Segundo a Sanepar, os bairros afetados são Batel, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Água Verde, Seminário e Vila Izabel. A previsão é que a normalização ocorra em torno das 19 horas desta quinta-feira (26).

A Sanepar ressaltou que clientes que possuem caixa-d’água podem não ser afetados pelo desabastecimento.

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

+Leia mais! Prefeitura faz obra emergencial para conter erosão no Pinheirinho

Ficou sem água? Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

