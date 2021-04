O rompimento de uma adutora da Sanepar deixa bairros de Curitiba, Araucária e Fazenda Rio Grande sem água nesta sexta-feira (16). De acordo com a empresa, a tubulação de grande porte rompeu na noite de quinta-feira (15), afetando o abastecimento.

LEIA MAIS – Campanha arrecada comida para catadores de papel e recicláveis em Curitiba

Ainda segundo a Sanepar, o conserto foi concluído na madrugada desta sexta e a previsão é que o retorno do abastecimento ocorra de forma gradativa, com normalização até o final da tarde. Isso também afetará o retorno do abastecimento de alguns bairros que estavam voltando do rodízio durante a madrugada.

Regiões afetadas pelo rompimento

Curitiba: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara.

Araucária: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera, Cachoeira

Fazenda Rio Grande: Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha, Dos Estados, Jardim São Lourenço, Jardim Brilhante, Jardim Kokubo e Ipê

Dúvidas e reclamações

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, a Sanepar recomenda que o consumidor tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações também é possível usar o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acessar o site: http://www.sanepar.com.br