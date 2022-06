A Sanepar informa que nesta quarta-feira (1º) precisou reduzir a produção da Estação de Tratamento Iraí devido à má qualidade da água bruta que está chegando à estação. O material carreado aos rios em função das chuvas altera significativamente a cor da água, o que requer que o processo de tratamento seja mais demorado para assegurar a qualidade.

LEIA TAMBÉM:

>> Uma aposta de Curitiba e mais sete paranaenses ficam pela “boa” na Mega-Sena 2486

>> Operação do Gaeco contra policiais civis e até um delegado é deflagrada em 12 cidades do Paraná

>> Café da manhã mais caro! Leite, pão e margarina sobem acima da inflação

A redução na produção vai afetar o abastecimento de moradores de Curitiba, Colombo e Pinhais. São cerca de 130 mil pessoas. A Sanepar orienta que seja feito uso racional da água. A previsão é que a normalização ocorra por volta do meio-dia de quinta-feira (2).

Regiões afetadas

Curitiba: Bairro Alto, Tarumã, Bacacheri, Capão da Imbuia, Jardim Social, Atuba e Santa Cândida

Pinhais: Alphaville Graciosa

Colombo: Atuba, Campo Pequeno, Colombo, Osasco, Santa Fé e Curitibanos

Clientes que têm caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve possuir o reservatório com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

Estreias Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Cara e Coragem Ítalo se desespera ao saber da morte de Clarice Pantanal Muda se arrepende de pedido que fez a Levi Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Stranger Things 4”