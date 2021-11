A Sanepar informa que, devido a uma queda de energia no reservatório Ceasa, em Curitiba, pode haver falta de água ou redução de pressão na rede neste sábado (20). Podem ser afetados: Campo do Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará e Sítio Cercado. A previsão é de que o abastecimento normalize, gradativamente, até o meio-dia.

Também neste sábado, devido a uma queda de energia na Estação de Tratamento de Água Passaúna, em Curitiba, pode haver falta de água ou redução de pressão nos seguintes locais, em Curitiba: Cidade Industrial, São Miguel e Augusta. Em Araucária: Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica e Jardim Atenas. A previsão é de que o abastecimento normalize, gradativamente, no período da manhã.

Em situações como essa, a Sanepar pede aos clientes que priorizem a água para consumo humano (higiene e alimentação) e façam uso econômico.

Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

