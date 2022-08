A Sanepar informa que na terça-feira (9) fará manutenção nos reservatórios de água tratada Jacob Macanhan e Tarumã e serviços de interligação de redes. Isto pode afetar o abastecimento em bairros de Curitiba, Colombo e Pinhais. Os serviços serão realizados entre 8h e 17h e o retorno do abastecimento está previsto para ocorrer na madrugada da quarta-feira (10).

Veja os bairros afetados

Curitiba: Tarumã, Capão da Imbuia, Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico, Água Verde, Batel, Centro, Rebouças, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Vila Izabel, Atuba, Santa Cândida e CIC.

Colombo: Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Atuba, Rio Pequeno, Campo Pequeno, São Gabriel, Osasco, Rio Verde, Alto da Cruz, Santa Fé, Curitibanos, Mauá, Vila Zumbi.

Pinhais: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1 e 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 1 e 2, Vila Amélia 2, Weissopolis, Rural.

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.