A Sanepar informa que nesta quinta-feira (30) dará continuidade às obras de melhoria na Estação de Tratamento de Água Iguaçu, que irá afetar o abastecimento de água nos bairros de Curitiba, São José dos Pinhais e Piraquara.

LEIA TAMBÉM:

>> Conseg Portão: cheio de vida, bairro conquistou próprio módulo da GM

>> Paraná monitora três casos suspeitos de varíola dos macacos, informa Sesa

>> Gigante dos salgadinhos: Elma Chips nasceu em Curitiba com um forno caseiro

As obras serão feitas das 8h às 16h, e a normalização do abastecimento está prevista para às 8h30 de sexta-feira (1).

Bairros afetados

Curitiba: Uberaba e Cajuru

São José dos Pinhais: Guatupê, Academia, Cristal, Cidade Jardim e Ipê

Piraquara: Jardim Tarumã, Vila Lori, Jardim Das Orquídeas, Jardim Tocantins, Jardim Urussanga, Jardim Santa Clara, Vila Mariana, Planta Monte Líbano, Vila Holandesa, Planta Amazonas, Planta Terezinha, Jardim Trianon, Jardim Santa Helena, Bosque Pinheiro e Fazenda Guarituba

Orientações e atendimento

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Pantanal Bruca não gosta da presença de Marcelo Instagramáveis Saiba onde encontrar as lindas cerejeiras em Curitiba Novidades da Netflix Volume 2 de Stranger Things 4 e mais séries e filmes chegam nesta semana Além da Ilusão Davi descobre o esquema de Joaquim