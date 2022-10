Em Curitiba, os bairros Santa Quitéria, Seminário, Portão, Vila Izabel, Água Verde, Novo Mundo e Capão Raso podem enfrentar desabastecimento e oscilação de pressão na rede de água, neste sábado (15). Segundo a Sanepar, devido ao rompimento de adutora na Avenida da República, na capital, a distribuição de água do Recalque Alto Portão está comprometida.

A empresa informa que equipes trabalham no conserto. A previsão é que o abastecimento normalize nas regiões afetadas, de forma gradativa, na madrugada de domingo (16).

Alimentação e higiene

Em situações como esta, a orientação é priorizar o uso da água tratada para higiene e alimentação. Podem ficar sem água, principalmente, clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar.

A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros. A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.